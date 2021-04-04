من هي ذات الرداء الأسود التي أبهرت الجميع في ليلة نقل المومياوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

إشادة كبيرة نالتها عازفة الطبول على آلة التمباني، بعد ظهورها خلال احتفالية نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتساءل الكثيرون عن هوية الفتاة ذات الرداء الأسود عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نجاحها في خطف الأنظار خلال الحفل.

العازفة هي رضوى البحيري، وتواصل معها "الخليج 365" وأعربت لنا عن فخرها وسعادتها بالمشاركة في الحدث العالمي، فضلا عن سعادتها الكبيرة بعد الإشادة التي نالتها بسبب ما قدّمته خلال الحفل.

"رضوى" أشارت إلى أن الآلة التي تلعب عليها غالبية من يلعبون عليها رجال، ولكنها فخورة للغاية بعدما أثبتت أن الفتيات قادرات على فعل الكثير لإعلاء شأن الفن المصري.

رضوى كشفت لـ"الخليج 365" أيضا أنها من مواليد عام 1984، وهي خريجة معهد الكونسرفتوار.

أوضحت أنها عازفة طبول على آلة التمباني بأوركسترا أوبرا القاهرة، وتعمل بالفرقة منذ 12 عاما.

وانطلقت مساء اليوم، 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ورافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.