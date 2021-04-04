شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية زيندايا تنضم لفريق عمل "Space Jam: A New Legacy" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت المغنية العالمية زيندايا لفريق عمل فيلم "Space Jam: A New Legacy"، حيث تقدم شخصية "الارنبه لولا"، وتم الكشف عن الخبر عبر الحساب الرسمي للفيلم على تويتر من خلال تغريدة تقول: "مرحبًا بك " .

وكانت قد كشفت شركة Warner Bros المنتجة للجزء الثانى من فيلم Space Jam، عن مجموعة من البوسترات الرسمية للعمل، ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد الذى سيطرح تحت اسم Space Jam: A New Legacy، إلى دور العرض في يوم 16 يوليو المقبل.

والعمل من بطولة لاعب كرة السلة العالمى "ليبرون جيمس"، الذى صرح بأن الجزء الثانى بدأت فكرته منذ 2016، ولكن العمل توقف به لأسباب كثيرة، ثم عادت الفكرة مرة أخرى، وتم التعاقد مع أبطال الفيلم الذى سيكون منهم لاعب السلة الأشهر فى العالم "مايكل جوردن".