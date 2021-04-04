شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى: فخور إنى أتكلم عن بلدى فى كل وقت ومكان وبهذا الحدث المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان خالد النبوى، عن سعادته بالمشاركة فى حفل نقل موكب المومياوات الملكية، مؤكدا فخره بهذا الحدث المصرى الكبير وفخره بالكلام عن مصر فى أى وقت وكل مكان، مقدما الشكر لكل الجماهير ومتابعيه عبر حساباته على السوشيال ميديا على محبتهم له.



خالد النبوى

ونشر النبوى، صورة له من أمام الهرم المدرج، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "فخور إنى أتكلم عن بلدى فى كل وقت وكل مكان، وفخور بهذا الحدث المصرى الكبير، شكراً لمحبتكم الغالية اللى طالعة من قلوبكم وشايفها فى كلامكم".





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، موكب المومياوات الملكية على أبواب المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى شرح مفصل عن متحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط من وزير الآثار الدكتور خالد العنانى.

وأجرى الرئيس بصحبة وزير الآثار جولة تفقدية داخل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، قدم وزير الآثار شرحا مفصلا للرئيس عبد الفتاح السيسى لمحتويات المتحف القومى الحضارة المصرية قبل وصول الموكب الذهبى.

كما أهدت وزارة الآثار الرئيس عبد الفتاح السيسى التذكرة رقم 1 للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط قبل وصول الموكب الذهبى.

وشارك عدد من الفنانين المصريين، على رأسهم الفنان محمد منير، حسين فهمى، يسرا، نيللى كريم، أحمد عز، أحمد حلمى، كريم عبد العزيز، أحمد السقا ومنى زكى، ومن غير المصريين، التونسية هند صبرى، فى حفل انطلاق الموكب الذهبى للمومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.