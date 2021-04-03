أحمد عز يسجل مسلسلاً إذاعياً في رمضان بمشاركة نسرين طافش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بدأ النجم المصري أحمد عز تسجيل أولى حلقات مسلسله الإذاعي الجديد الذي يحمل اسم “نادي أند رويد”، والمقرر عرضه عبر إحدى الإذاعات في شهر رمضان 2021.

وأقامت الشركة المنتجة للمسلسل احتفاليةً بمناسبة بدء التسجيل، وسط حضور بطل العمل أحمد عز وبطلته النجمة السورية نسرين طافش، إذ وضعت الشركة خطة للانتهاء من تسجيل جميع الحلقات وتسليمها قبل بدء شهر رمضان.

وسادت أجواء المحبة بين حضور الاحتفالية، حيث أحضرت الشركة المنتجة قالباً من الحلوى وجرى تقطيعه والتقط الحضور الصور التذكارية، بينما لم يكشف بيان الشركة المنتجة عن تفاصيل العمل الذي سيكون من تأليف أيمن سلامة وإخراج علي مصيلحي.

من جهتها شوَّقت نسرين طافش جمهورها نحو شخصيتها “رويد” في العمل الإذاعي، موضحةً أنه سيعرض عبر أثير إذاعة “نجوم إف إم” في رمضان.

وكتبت نسرين طافش قائلةً: “استنوني في شهر رمضان المبارك بشخصية رويد في المسلسل الإذاعي #نادي_اند_رويد مع النجم أحمد عز على راديو (نجوم إف إم) إنتاج هبة الهواري، وإخراج الأستاذ علي مصيلحي، وتأليف أيمن سلامة”.

في السياق آخر، يشارك أحمد عز في دراما رمضان من خلال مسلسل “هجمة مرتدة” ويشاركه البطولة: هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، مايان السيد، ندى موسى، يوسف عثمان، خالد أنور، هاجر الشرنوبي، ومحمد جمعة، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

فيما تواصل نسرين طافش تصوير دورها في مسلسل “المداح” الذي تؤدي فيه شخصية “رحاب” رفقة الفنان المصري حمادة هلال الذي يؤدي دور زوجها في قصة درامية اجتماعية.