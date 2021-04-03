إليكم عودة محمد سعد لدراما رمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يخوض الفنان المصري محمد سعد تجربة جديدة خلال موسم رمضان المقبل، بعد فترة من الابتعاد عن الدراما التلفزيونية لمدة تخطت الستة أعوام.

ويكشف “بتجرد” تفاصيل عودة محمد سعد مرة أخرى، وذلك من خلال تجربة إذاعية بدأ في تحضيراتها خلال الأيام الماضية مع المخرج علي مصيلحي من خلال”بروفات ترابيزة” للوقوف علي تفاصيل العمل.

ومن المقرر أن يبدأ سعد تسجيل المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، ويشارك في بطولته الفنانة ويزو إحدى نجمات مسرح مصر.

يذكر أن آخر مسلسل درامي قدمه محمد سعد كان “فيفا أطاطا” في عام 2014، وقدم في السينما منذ عامين فيلم الكنز 2 مع المخرج شريف عرفة والفنان محمد رمضان وباقة من الفنانين.