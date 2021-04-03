رغم نفيها.. شيرين عبد الوهاب تغني تتر مسلسل “لحم غزال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن الملحن المصري محمد رحيم عن انتهاء النجمة شيرين عبد الوهاب من تسجيل تتر مسلسل “لحم غزال” المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك، عبر حسابه الرسمي على انستغرام.

وقال رحيم :”الحمد لله رب العالمين انتهينا اليوم من تسجيل تتر مسلسل لحم غزال للنجمه غاده عبد الرازق بصوت الفنانه شيرين عبدالوهاب والتفاصيل قريبا إن شاء الله وده تاني عمل بيجمعنا احنا الثلاثة بعد أغنية مشاعر دعواتكم محمد رحيم”.

ويأتي ذلك رغم قيام الفنانة شيرين عبد الوهاب بنفيها هذا الخبر، موضحة أنها لم تتعاقد على أي تترات لمسلسلات رمضان، بعد أن صرحت الفنانة غادة عبد الرازق قبلها بأيام بأن شيرين هي من ستقوم بغناء التتر، وهو ما جعل الكثير من المتابعين يؤكدون نشوب خلافات بينهما.

وسبق وأن تعاونت كلا من الفنانتين غادة وشيرين من قبل في تتر مسلسل “حكاية حياة” عام 2013، وكانت الأغنية بعنوان “مشاعر” من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم وحققت نجاحاً كبيراً.

يذكر أن مسلسل “لحم غزال” من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، عارفة عبد الرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز.