نجوم الفن يزينون حفل موكب المومياوات في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شارك عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي في موكب نقل المومياوات الملكية بمصر، وهو الحدث الذي جرى من خلاله نقل 22 مومياء من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة المصرية في مدينة الفسطاط، وسط موكب مهيب.

وشاركت في نقل المومياوات الفنانة الكبيرة يسرا التي افتتحت مراسم الحفل، والفنان محمد منير الذي فاجأ الجمهور بأغنية “أنا مصر”، بالإضافة إلى الفنانين: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، منى زكي، ليلى علوي، هند صبري، أمين خليل، حسين فهمي، أحمد حلمي، آسر ياسين، ريهام عبد الحكيم، نسمة محجوب، وأميرة سالم.

وظهرت الفنانات بإطلالات فرعونية، فقد جسَّدت نيللي كريم الملكة حتشبسوت وجسدت يسرا الملكة كليوباترا، في حين ظهر الباقي كرموز تعبيرية عن باقي الملوك الذين جرى تكريمهم في مشهد تابعه العالم أجمع.

وألقى الفنانون كلمات عن حضارة مصر ونبذة عن كل ملك، حيث تحدثت نيللي كريم عن معبد الدير البحري، مؤكدةً أن الملكة حتشبسوت أشهر ملكات مصر والعالم القديم هي التي بنته قبل حوالي 3500 عام في حضن الجبل غرب الأقصر.

أما الفنان أحمد حلمي فتحدث عن مقبرة الفرعون توت عنخ آمون، مؤكداً أنها ضمت 5000 قطعة أثرية، وجرى إنشاء جناح ضخم مخصص لها في المتحف المصري الكبير حيث ستعرض كاملةً لأول مرة في هذا المتحف الذي يُعدُّ أكبر مشروع حضاري وثقافي في القرن الـ21 على أرض مصر.

كما تحدث الفنان كريم عبد العزيز عن عقيدة المصري القديم وإيمانه القوي بقيم الحب والعدل والخير والسلام وإيمانه بالثواب والعقاب والحياة بعد الموت والحساب، وتحدثت أيضاً الفنانة هند صبري عن عقيدة المصريين القدماء وتأثيرها في حضارتهم.