بعد “عروس اسطنبول”.. نسخة “لبنانية – عراقية” من “لعبة القدر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تستعد قناة “أم بي سي عراق” لعرض مسلسل بعنوان “أم بديلة” خلال شهر رمضان، وهو مسلسل مشترك لبناني – عراقي.

المسلسل مأخوذ من التركي “لعبة القدر” الذي أنتج عام 2014 وكان من بطولة أوزجان دينيز وخديجة شنديل، وعرض مدبلجاً باللهجة السورية على “أم بي سي 4” عام 2016 و ومدبلجاً باللهجة التونسية على قناة “نسمة” بعنوان “قلوب الرمان”، وهو ثاني مسلسل لأوزجان دينيز يتم تعريبه بعد “#عروس اسطنبول” الذي قدم بعنوان “عروس بيروت”.

تدور قصة المسلسل حول زوجين يحبان بعضهما كثيراً، إلا أن الزوحة عقيمة ولا تلد وسط مطالبات عائلة زوجها بأن تصبح أماً. يلجأ الزوجان إلى اتخاذ طريقة الأم الحاضنة وتتعاون معهما والدة الزوج، وتكون الأم البديلة رفيف التي جاءت من القرية وتجبر على قبول عرض الزوجين لإنقاذ عائلتها.

أما مسلسل “أم بديلة” فهو من كتابة ندى عماد خليل، وإخراج ديفيد أوريان ومن إنتاج “أم بي سي” وبطولة النجمة العراقية هند كامل، ألكسندر علوم، مروى كرم، ليا بو شعيا، جان دكاش، إيلي متري، أسعد رشدان، وصوّر العمل في لبنان.