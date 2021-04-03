توقّف مسلسل “انتظرتك كثيراً” وانتقادات لـ أوزجان دينيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن عن توقف مسلسل “انتظرتك كثيراً” الذي يُعرض على قناة “ستار تي في” التركية، لاوزجان دينز وايرام هلفاجي أوغلو، والذي لم يستطع أن يحقّق نسبة مشاهدة عالية، برغم كلفة الإنتاج الضخمة التي خُصصت للمسلسل، والذي تم تصوير جزء منه في قطر.

وسيتوقّف المسلسل عند الحلقة الـ13، وتعرّض البطل أوزجان دينيز لانتقادات واسعة، إذ اعتبر البعض أنّه سبب فشل العمل، لأنه يصرّ على تقديم دور الفتى الرومانسي، ويكرّر أدواره متجاهلاً تقدّمه بالعمر، وأنّ هذه الأدوار لم تعد تليق به، إضافة إلى أنّ الثنائية بينه وبين ايرام لم تكن ناجحة، لأنّها كانت تبدو بعمر ابنته وليسا كحبيبين.