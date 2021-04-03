فيديو .. منى زكي تفتح الباب لموكب المومياوات الملكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت الفنانة المصرية منى زكي في حفل نقل المومياوات الملكية، مساء السبت، وظهرت منى زكي في فيلم تسجيلي ضم 7 نجوم، هم "يسرا، أحمد حلمي، أحمد عز، هند صبري، أحمد السقا، نيللي كريم.

وظهرت منى زكي في الفيديو وهي تقف على باب المتحف المصري بميدان التحرير، لحظة خروج الموكب، في رحلته الذهبية الأخيرة، للمتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط.

وتزينت شوارع العاصمة المصرية لهذا الحدث، وصاحب موكب المومياوات الملكية، موسيقي رائعة من تأليف الموسيقار هشام نزية، وقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي مع 500 عارف.







وشارك بالغناء في هذا الموكب الأسطوري، محمد منير، ونسمة محجوب، ريهام عبدالحكيم، ومغنية السوبرانو أميرة سليم التي لفتت إليها الأنظار بمجرد ظهورها على المسرح وإبداعها في الغناء الأوبرالي.

يذكر أن العالم تابع موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20.

من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، هي مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.