تعرف على نجمات الغناء في حفل موكب المومياوات الملكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد العالم مساء السبت، موكب نقل المومياوات الملكية في مصر، ورافق الموكب عرضا فنيا موسيقيا بقيادة المايسترو نادر عباسي.

شارك في العرض الموسيقي المطربات المصريات ريهام عبدالحكيم، ونسمة محجوب، والسوبرانو أميرة سليم التي لفتت إليها الأنظار بمجرد ظهورها على

المسرح وإبداعها في الغناء الأوبرالي

قدمت ريهام عبد الحكيم خلال الحفل أغنية "مصر لا تنام" من ألحان هشام نزية، كما جذبت أميرة سليم الانتباه، بأدائها الفني البديع، وشاركت الفنانة نسمة محجوب بأغنية "حكاية شعب".





وشارك بالغناء في هذا الموكب الأسطوري المهيب الفنان محمد منير، وقدم أغنية بعنوان"أنا مصر" تأليف أمير طعيمة.

يذكر أن العالم تابع موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، وضم الموكب 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20.





والمومياوات عددها 18 ملكا و4 مومياوات لملكات، من بينها مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.