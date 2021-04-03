محمد منير يتألق في حفل موكب المومياوات الملكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك الفنان المصري الكبير محمد منير في حفل موكب المومياوات الملكية، الذي أقيم مساء السبت، بأغنية جديدة تحمل عنوان "أنا مصر".

الأغنية من تأليف الشاعر المصري أمير طعيمة، وألحان هشام نزية، الذي وضع الموسيقى التي رافقت موكب نقل المومياوات بالكامل.

وتقول كلماتها: "أنا لا عمري يوم كليت ولا مليت، أنا اللي في وش زمني وقفت ولا اتهزيت، أنا الفكرة اللي عايشة سنين أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع".





وشهدت مصر مساء السبت، حدثا استثنائيا، وهو موكب المومياوات الملكية، الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

ونقل الموكب 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".

وحضر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حفل نقل المومياوات، واستقبل ملوك مصر القدماء أمام متحف الحضارة المصرية.