هند صبري في حفل موكب المومياوات الملكية.. دقيقة ونصف فقط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت الفنانة التونسية، الحاملة للجنسية المصرية، هند صبري في حفل نقل المومياوات الملكية مساء السبت،

وسجلت هند صبري حضورا لافتا بظهورها في فيلم تسجيلي قصير، بجوار 7 نجوم مصريين للحديث عن تاريخ مصر القديمة وعظمة الملوك، وهم يسرا، أحمد عز، منى زكي، نيللي كريم، أحمد السقا، وأحمد حلمي.

واستغرق ظهور هند صبري دقيقة ونصف فقط على الشاشة، وجاءت إطلالتها بفستان أخضر وعقد فرعوني.





وكانت هند صبري تعرضت لموجة من الانتقادات بعد إعلانها المشاركة في موكب المومياوات الملكية، إلا أن "صبري" ردت على هذه الانتقادات عبر حسابها على تطبيق أنستقرام قائلة: "فوجئت بسيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل الموميات الملكية فوجب التوضيح:

أنا كتبت (فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم).. من اجتهد وقرّر إني مشاركة لوحدي؟ هل يجوز أن حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا أن تكون مش مصرية أبا عن جد؟

وأضافت: "هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل ما نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلّم به ولا نقاش فيه".

واختتمت: "أكررها: فخورة إني أشارك بجزء صغير جدا جانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي بهذه المشاركة. الّلي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيّق".