شكرا لقرائتكم خبر عن "سيدة الأوركسترا".. رضوى البحيرى تخطف القلوب بحفل المومياوات بأداء مبهر وكاريزما عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مزيكا ساحرة في ليلة استثنائية، انطلقت من المتحف المصرى بالتحرير الى متحف الحضارة بالفسطاط وهو المسار الذى نقل فيه 22 مومياء في حفل تحت عنوان "المومياوات الملكية"، واستطاعت الأوركسترا التي يقودها المايسترو نادر عباسى في إبهار العالم بسحر الموسيقى التي قدمها بصحبة أعضاء الأوركسترا.

لفتت فتاة تعزف على آلة "التمبانى"، تدعى رضوى البحيري، واستطاعت أن تجذب الأنظار وتخطف قلوب المشاهدين وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عزفها على آلة التمبانى لمدة أقل من ساعة في حفل نقل المومياوات، كما أنها تميزت بكاريزما خاصة وصفها البعض بانها ملكة ضمن ملكات الفراعنة.

ووصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ملكة مصرية في مظهرها وقوتها وبساطتها في استخدام آلة التمبانى، ووصفها البعض أيضًا بأنها سيدة الأوركسترا بلا منازل والتي تحمل ملامح السيدة المصرية الأصيلة واحترافها الكبير لمهنتها وهو ما ظهر عليها أثناء تسليط الكاميرا عليها في حفل نقل المومياوات وتحت قيادة المايسترو نادر عباسى.

حاز الجانب الموسيقي في حفل موكب المومياوات الملكية على إشادات كبيرة من المتابعين، وقام بتأليفها المؤلف الموسيقي هشام نزيه، وجاءت كل ردود الأفعال إيجابية على الموسيقى التي عزفت من بداية الحفل حتى الختام مرورًا بالأغانى التى قدمها كل من النجم الكبير محمد منير والمطربات ريهام عبدالحكيم، وأميرة سليم ونسمة محجوب.

وقاد المايسترو نادر عباسي، الأوركسترا خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية، والذى سار على أنغامه، الذى برع فيها بأسلوبه الخاص والمميز والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.



اوركسترا نادر عباسى



رضوى البحيري



رضوي البحيرى