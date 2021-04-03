شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو نادر عباسى يبهر العالم بأدائه المميز فى حفل نقل المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت المايسترو نادر عباسى أنظار العالم إليه، خلال احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية وعددها 22 مومياء من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وتميز أدائه ببراعة شديدة وسلاسة بنفس الوقت في عزف الموسيقى الكلاسيكية التي قدمها خلال الحفل، فهو له أسلوب خاص فى قيادة الفرقة وبإشارة وحركة بالعصا تخرج الموسيقى بشكل مبهر للمستمع.

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن المايسترو نادر عباسى الذى يعد أبرز الموسيقيين الحاليين:

- ولد المايسترو نادر عباسى فى القاهرة فى الثامن من سبتمبر 1963.

- يحمل الجنسية السويسرية بجانب الجنسية المصرية.

- تقلد العديد من المناصب، أهمها عازف "فاجوت" أول لأوركسترا القاهرة السيمفونى حتى عام 1986.

- عمل كمغن أوبرالى فى أوبرا جنيف (سويسرا) من عام 1992 حتى 2001.

- تقلد منصب القائد الأساسى لأوركسترا أوبرا القاهرة من عام 2001 حتى عام 2011، والقائد الأساسى لأوركسترا السلام بفرنسا من عام 2004.

- عمل عضوا فى لجنة التحكيم للمسابقة العالمية للغناء الأوبرالى بالسويد من عام 2008 حتى 2013

- قاد العديد من الأوركسترا العالمية، أهما مارسيليا الفيلهارمونى، بوردو الفيلهارمونى، السلام فرنسا، وأوركسترا أوبرا عايدة فى فرنسا والصين وروسيا وأمريكا وألمانيا.

- بدأ التعاون مع الموسيقار الكبير عمر خيرت عام 2002، وقدما الكثير من الحفلات الكبرى داخل مصر وخارجها.



المايسترو نادر عباسى



نادر عباسى