شكرا لقرائتكم خبر عن موسيقى هشام نزيه تخطف القلوب فى حفل موكب المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاز الجانب الموسيقي في حفل موكب المومياوات الملكية على إشادات كبيرة من المتابعين، وقام بتأليفها المؤلف الموسيقي هشام نزيه، وجاءت كل ردود الأفعال إيجابية على الموسيقى التي عزفت من بداية الحفل حتى الختام مرورًا بالأغانى التى قدمها كل من النجم الكبير محمد منير والمطربات ريهام عبدالحكيم، وأميرة سليم ونسمة محجوب.

يذكر أن هشام نزيه من مواليد 23 أكتوبر 1972 بالقاهرة، وهو مؤلف موسيقي وملحن بدأ مسيرته الفنية عام 1992 ساهم في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام منها: تيتو، هيستريا والساحر والسلم والثعبان وبلبل حيران وإكس لارج والفيل الأزرق وغيرها.

وأيضا عبرت النجمة أنغام عن سعادتها بالحفل من خلال تدوينتين على حسابها الرسمي عبر تويتر، حيث قالت أنغام في تدوينتها الأولى: "بلدى التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحنيلها احتراما، تحيا مصر.. مصرية وأفتخر".

وفي تدوينتها الثانية أشادت بالحالة الموسيقية التي شهدها الحفل، قالت أنغام: "موسيقي هشام نزيه، والمايسترو نادر عباسي، فخر الموسيقي والفن المصري، تحياتي واحترامي للأوركسترا، كل الاحترام والتقدير".