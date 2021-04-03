شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "أنا مصر" للكينج محمد منير من حفل المومياوات الملكية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، فيديو أغنية "أنا مصر" التي قدمها الكينج محمد منير في حفل نقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى الى متحف الحضارة الفسطاط، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه.

وتقول كلمات الأغنية:

انا اللي لا عمري يوم كليت.. و لا مليت

أنا اللي في وش زمني وقفت.. و لا اتهزيت

أنا الفكرة اللي عايشة سنين.. أنا الموضوع

انا الصوت اللي وقت الصمت..كان مسموع

بداية كل شيء موجود.. سنين م المستحيل تتعد

حضارة و عمرها ما تموت.. تاريخ عمره بعمر الأرض

انا الشمس اللي بعتت نور.. و نورت الطريق للكـــل

أنا مصر اللي من غيري.. ميزان الدنيا دي يختل

حروف اسمي في أول فصل .. في كل كتاب و كل زمان

أنا كل الفروع و الأصل.. و ليا أثر في كل مكان

وشهدت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، غناء المطربات ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب و السوبرانو المصرية ومغنية الأوبرا أميرة سليم خلال فقرة غنائية، وهو الحدث الذى يشهده العالم كله.

وقاد المايسترو نادر عباسي، الأوركسترا خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية، والذى سار على أنغامه، الذى برع فيها بأسلوبه الخاص والمميز والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

ويضم موكب المومياوات التي ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".