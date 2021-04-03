شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد صبحي عن موكب المومياوات: "أول خطوات بناء الإنسان المصري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد صبحي، إنه كان فيما سبق يخشى عندما يسمع أن هناك احتفالية قادمة، واليوم هو فخور مصر، ولأول مرة مصر تخاطب العالم ولا تخاطب نفسها، وإنه كان يتساءل "لماذا لا نهتم بالتفاصيل"، أما ما حدث اليوم، لا تستطيع أي دولة في الغرب أن تفعله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc: "ما حدث اليوم هو أولى خطوات بناء الإنسان التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه قبل ذلك كان الأطفال والشباب لا يعرفون هويتهم، والآن بدأوا في معرفة هويتهم، وكان هناك فكر في كل شيء في احتفالية موكب المومياوات".

وذكر: "أطالب الرئيس السيسي، أن يسمح بأطفال ابتدائي وإعدادي مجانا للمتحف القومي للحضارة، حتى تكتمل خطوة بناء الإنسان، لأنه يجب ربط الأطفال والشباب القادمين بحضارتهم وبقوة".