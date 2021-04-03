شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الروشيد يعبر عن فرحته بموكب المومياوات الملكية: "سلموا لي على مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بأبيات شعرية، أعرب المطرب الكويتى عبد الله الروشيد، عن فرحته بالحدث التاريخى لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط وحبه وعشقه لمصر.

وكتب عبد الله الرويشد، عبر حسابه بموقع تويتر:" رشوا دموعي وضحكتي وأجمل سلامي.. على كل حته شاركتني أسعد أيامي.. من يوم ما مشيت أول خطوة وفردت طولي.. سلموا لي على مصر سلموا لي #موكب_المومياوات_الملكية".



عبد الله الرويشد تويتر

وتصدر هاشتاج موكب المومياوات الملكية محركات البحث العالمية بالتزامن مع حفل نقل المومياوات من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وجاء ترتيب الهاشتاج الثانى عالميا على موقع تويتر.

وخرج منذ قليل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، فى موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتارى.