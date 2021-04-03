شكرا لقرائتكم خبر عن "حكاية حضارة" أغنية جديدة لطارق المنهالى تزامنًا مع موكب المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان الإماراتي طارق المنهالي أغنيته الجديدة بعنوان "حكاية حضارة"، عبر حسابه موقع الفيديوهات "يوتيوب" بمناسبة الاحتفالية المقامة بميدان التحرير لنقل 22 مومياء من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وأوضح الفنان طارق المنهالي أنه حاول من خلال الأغنية أن يساهم في تعريف العالم بآثار مصر تزامنًا مع موكب المومياوات المهيب من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، بنحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويسجل كحدث عالمى، يظهر عظمة ملوك مصر وتاريخها، وأكبر دعاية ترويجية للسياحة المصرية الحبيبة عالميًا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

الأغنية تناقش حكاية المومياوات وتاريخها وأهميتها وأبرز المحطات من دخول الشمس ومعركة قادش وقد لاقى العمل استحسانًا كبيرًا بعد عرض الأغنية بعد ساعات قليلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات وغناء الفنان طارق المنهالي وألحان الفنان فادي الساري.

ويضم موكب المومياوات التي ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".