شكرا لقرائتكم خبر عن آثار الحكيم تعلق على موكب المومياوات: جسمى بيقشعر من عظمة بلدى.. تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة آثار الحكيم على حفل الموكب الذهبى للمومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، المتجه إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فى تصريح خاص لليوم السابع، وقالت: "عاوزة أصرخ بعلو صوتى وأقول عظيمة يا مصر، حافظوا على بلادكم، إيه الشياكة والدقة والإبهار الى شايفينها دى، أنا جسمى بيقشعر من عظمة مصر، تحيا مصر، مجهود رائع ومخلص".

وطالبت آثار الحكيم المصريين بالحفاظ على البلاد وقالت: "والله أم الدنيا، ربنا يحفظك يا مصر ويحفظ رئيسنا المخلص".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي موكب المومياوات الملكية، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بصحبة وزير الآثار وعدد من كبار رجال الدولة المصرية.