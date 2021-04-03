شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب وأميرة سليم يشاركن فى حفل المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، غناء المطربات ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب والسوبرانو المصرية ومغنية الأوبرا أميرة سليم خلال فقرة غنائية، وهو الحدث الذى يشهده العالم كله.

وقاد المايسترو نادر عباسي، الأوركسترا خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية، والذى سار على أنغامه، الذى برع فيها بأسلوبه الخاص والمميز والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

ويترقب العالم في الوقت الحالي موكب نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة، ويصل عددها إلى 22 مومياء ملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويضم موكب المومياوات التي ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".