نادر عباسي يكشف تفاصيل العرض الموسيقي الفريد بحفل نقل المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف المايسترو الكبير نادر عباسي، تفاصيل العرض الموسيقي الفريد الذي تم تقديمه تحت قيادته في احتفالية نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عباسي قال لـ"سكاي نيوز"، إن الغناء كان باللغة المصرية القديمة، مشيرا إلى أن الأغاني مأخوذة من كتاب الموتى وبعض الأشعار المكتوبة على المعابد، مضيفا: "لجأنا إلى متخصصين في علم المصريات حتى نعرف النطق الصحيح للغتنا القديمة".

وتابع: "رغم أن هناك لغات كثيرة لم يعد يتحدث بها أحد، لكن هناك محاولات لإعادة إحيائها بالغناء، وهناك أوبرا كاملة اسمها أخناتون تم تأليفها باللغة المصرية القديمة في الولايات المتحدة".

وأعرب عباسي عن سعادته باختياره مسؤولا عن الجزء الموسيقي مع المؤلف هشام نزيه، مؤكدا أن المسؤولين أتاحوا له فرصة اختيار الأوركسترا الخاصة به كاملة، وضمت 100 عازف و100 كورال.

وقدّم الأداء الغنائي خلال الاحتفالية الثلاثي النسائي نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم وأميرة سليم.

وانطلقت مساء اليوم، 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ويرافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.