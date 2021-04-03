سر اللغة الغاضمة في أنشودة حفل نقل المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

إعجاب كبير وثناء واسع نالته الأنشودة الفرعونية التي تم تقديمها في احتفالية نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف الدكتور ميسرة عبدالله حسين، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، أنه شرُف بالمراجعة اللغوية والتاريخية للأنشودة التي قدّمتها الأوركسترا تحت قيادة المايسترو الكبير نادر عباسي، وإلى جواره الثلاثي النسائي نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم وأميرة سليم.

وقال ميسرة، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "شرُفت جدا بتكليفي بالمراجعة اللغوية والتاريخية لأنشودة حفل الافتتاح قيادة المبدع المايسترو نادر عباسي.. والأنشودة مختارات من ترانيم المهابة لإيزيس من معبد دير الشلويط، ومختارات من نصوص الأهرام".

واختتم ميسرة تدوينته بقوله: "عاشت مصر".

وانطلقت مساء اليوم، 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ويرافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.