بقيادة نادر عباسي.. مقطوعة موسيقية مبهرة لحظة استقبال السيسي لـ المومياوات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قاد المايسترو الكبير نادر عباسي، الأوركسترا ضمن احتفالية نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت لحظة استقبال الرئيس لـ المومياوات الملكية بمتحف الحضارة؛ عزف مقطوعة موسيقية فرعونية رائعة قادها "عباسي".

انطلقت مساء اليوم، 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ويرافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.