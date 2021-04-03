هند صبري من "نقل المومياوات": المصريون القدماء فهموا أن الجسد أمانة فحافظوا عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت النجمة التونسية هند صبري، إن "المصريين القدماء عرفوا الروح، وآمنوا بنقائها وخلودها، وفهموا إن الجسد أمانة وحاولوا يحافظوا عليه لما الروح تغادر وتقابل خالقها".

أضافت خلال كلمتها في احتفالية نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة: "كل البناء والتشييد والعمارة وعلوم الفلك والفنون وأسرار التحنيط، كان الدافع وراهم هو الإيمان بالحق والعدل والبعث والحساب والخلود، آملين في حياة ما بعد الموت، حياة مثالية خالية من الصراعات والشرور، جنة دائمة يعيش فيها كل من عمل خير في الدنيا".

وانطلقت مساء اليوم، 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ويرافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.