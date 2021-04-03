أحمد السقا من احتفالية نقل المومياوات: المصريون القدماء تركوا لنا آثار عابرة للأزمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال النجم أحمد السقا، إن "الخيال والإبداع هما السر وراء أول بناء حجري متكامل في التاريخ، وأول بناء هرمي عرفه البشر".

أضاف خلال كلمتها في احتفالية نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة: "كل ما وصل إليه المصريون كان في الأصل فكرة، ونبتت بذرة في خيال إنسان، إنسان عنده حلم يغير شكل الحياة، وإيمانه بها خلاه يعافر وراه، وبالمعرفة والمهارة حولها لحقيقة".

تابع: "بالخيال والإبداع طوّر المصريون القدماء معرفتهم ومهارتهم ومواردهم، عشان زي ما بنقول بالمصري يعملوا لآخرتهم، عشان يسبوا لنا آثار خالدة، عابرة للأزمان، الهندسة والعمارة اللي فيها حقيقي معجزة، بس النقوش اللي عليها هي ورثنا الحقيقي، وصوت الضمير الإنساني الحي، اللي بيشهد بفطرتنا السليمة منذ بدء الخليقة".

وانطلقت مساء اليوم، 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ويرافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.