منى زكي من احتفالية نقل المومياوات: مصر أقدم دولة متكاملة الأركان عرفها التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت النجمة منى زكي، إن "إيمان المصريين القدماء صنع حضارتهم، وبنى دولتهم، أقدم دولة متكاملة الأركان عرفها التاريخ".

أضافت خلال كلمتها في احتفالية نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة: "إيمان المصريين القدماء وعقيدتهم زادوا من قوتهم، وكان جيشهم أقوى جيوش الأرض، جيش بيحمي الناس والعرض".

تابعت: "آثارهم اللي عايشة لحد النهاردة شاهدة على عظمتهم النابعة من إيمانهم، وحضارتهم يتحاكى بها التاريخ، ويتباهى بها البشر، وعلى مرّ الزمن هتفضل هي البوصلة، طاقة الإلهام والنور لكل البشر".

وانطلقت مساء اليوم، 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ويرافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.