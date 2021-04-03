محمد منير يبدع في "أنا مصر" باحتفالية نقل المومياوات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شهدت احتفالية نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة؛ عرض أغنية "أنا مصر" للكينج محمد منير، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلقت مساء اليوم، 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ويرافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.