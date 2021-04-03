يارا تُغني بالمغربي شارة مسلسل “ولاد العم” وتُبكي الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة اللبنانية يارا شارة المسلسل المغربي “ولاد العم” المُقرر عرضه في شهر رمضان عبر شاشة MBC 5 وعبر إحدى المنصات.

الأغنية باللهجة المغربية تحمل عنوان “آه عالمكتوب”، من كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي مزين، وتوزيع طارق لحجيلي ومادارا، وإشراف عصام حميش، وانتاج Cedarsart & Spectop.

أدت يارا الأغنية بصوتها الرائع وإحساسها ومشاعرها المميزين، خاصة أن الكلمات تحمل مشاعر متناقضة ما بين الألم والوجع والعذاب والفرح والحزن والماضي والمستقبل.

تم عرض العمل على طريقة الفيديو كليب مع بعض المشاهد من مسلسل “راحوا”، فأتى الكليب ليكمل الكلام المؤثر جداً والذي يمس بكل شخص يعيش ظروفاً صعبة.

نذكر أن مسلسل “ولاد العم” للمخرج إبراهيم الشكيري والكاتبة فاتن اليوسفي، بطولة نخبة من الممثلين عزيز داداس وعبد الله ديدان إضافة إلى فاطمة خير، سعيد ايت باجا، نفيسة بنشهيدة، ربيع القاطي، غيثة بنحيون، زينب علامي، خولة احجاوج، غيثة برادة، منصور أعموم، لمياء خربوش.

ويروي العمل قصة صالح وطاهر الذي يجري في عروقهما دم واحد، ويتقاسمان نفس المبادىء، لكن عندما يجدان أنفسهما أمام مفترق طرق خطير ما الذي سيفعلاه؟