شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلاني لـ"الخليج 365": أغنية "جنان بجنان" مبهجة وتدعو إلى التفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على أغنية "جنان بجنان" التي طرحتها مؤخرًا تزامنًا مع الاحتفال بيوم عيد ميلادها، وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات رمضان محمد وتوزيع شريف قاسم وألحان أحمد مصطفى.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الأغنية تحمل المزيد من البهجة والتفاؤل في ظل الظروف الصعبة التي عشناها من انتشار فيروس كورونا واحداث أليمة في لبنان، مشيرة إلى أن ظهورها على شكل شخصيات كرتونية كان الأنسب في تصوير الكليب، والتي استغرقت فيه وقت طويل من أجل ظهوره بهذا الشكل .

يذكر أن باسكال انتهت من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على مراحل، بواقع أغنية كل فترة وفى النهاية تطرح الألبوم جملة واحدة، والذى يضم 8 أغنيات.

ومن مفاجآت الألبوم التى تعدها باسكال، تقديم أغنية باللهجة اللبنانية وأخرى بالمصرية وأخرى بالخليجية، وتحمل بعض الأغانى فى الألبوم طابع البوب، والأغنية المصرية، تحمل اسم "استنى"، من كلمات الشاعر محمد الرفاعى، وألحان ملحم أبو شديد.

يذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني دويتو إيساف يحمل اسم "فرصة تانية" من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر،وتقول كلمات الأغنية : تصعبت مرة واحدة .. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله .. لكن أبوابه مفتوحه .