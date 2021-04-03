شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو نادر عباسى يقود أوركسترا حفل موكب المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد المايسترو نادر عباسي، الأوركسترا خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي سار الموكب على أنغامه، وبرع فيها بأسلوبه الخاص والمميز والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

المايسترو نادر عباسى بارع فى الموسيقى الكلاسيكية، وله أسلوبه الخاص والمميز الذى يعرفه به الجمهور ويتفاعل معه يتحرك تصفيقا وصمتًا، وفقا لإشارة من يده أو إيماءة من عصاه، اسمه لمع فى العديد من المحافل الموسيقية الدولية، تقلد الكثير من المناصب حتى وصل لقائد الأوركسترا فى دار الأوبرا المصرية وأوركسترا السلام فى فرنسا، هو الموسيقار نادر عباسى، قائد أوركسترا "أوبرا القاهرة"، و"أوركسترا السلام" فى فرنسا، الذى قاد حفل الفنان عمر خيرت على مسرح "مارينسكى"، المتواجد بمدينة بطرسبرج الروسية، والذى أقيم به عروض للأوبرا والأوركسترا والباليه، أشهرهم "البولشوى" وكسارة البندق" و"بحيرة البجع".

ويترقب العالم في الوقت الحالي لحظة انطلاق موكب المومياوات الملكية، لنقل مومياوات المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة، ويصل عددها إلى 22 مومياء ملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويضم موكب المومياوات التي ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".