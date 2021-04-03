شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام عن موكب المومياوات الملكية: بلدى التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة أنغام، عن فخرها بانتمائها لمصر، مشيرة إلى أن التاريخ عندما يتكلم على مصر يقف لها وينحنى لها احترام، قائلة عبر حسابها على تويتر: "بلدى التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحنيلها احترام، تحيا مصر.. مصرية وأفتخر".



أنغام

وانطلق منذ قليل، مساء اليوم، السبت، الموكب الذهبى للمومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، متوجها إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، ليستقر فى مكانه الأخير.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، موكب المومياوات الملكية، بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، بصحبة وزير الآثار وعدد من كبار رجال الدولة المصرية.

وستخرج المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، فى موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتارى.