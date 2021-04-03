شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون فى تريللر Black Widow: "أنت لا تعرف كل شيء عني".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Marvel Studios عن مقطع دعائي جديد لـ Black Widow من خلال توتير اليوم، حيث قالت شخصية ناتاشا رومانوف، التي تقوم بدورها سكارليت جوهانسون، في الفيديو التشويقي الذي دام دقيقتين: "أنت لا تعرف كل شيء عني، لقد عشت الكثير من الأرواح"، "لقد ارتكبت أخطاء في الاختيار بين ما يريد العالم أن تكون وبين من أنت."

وكانت كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن أن النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، والنجمة العالمية فلورنس بو، أصيبا بالتهاب رئوي حاد، أثناء تصويرهم مشاهد فيلمهم الجديد Black Widow المقرر عرضه في يوليو المقبل بدور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم.

وفى تصريحات للمنتج المنفذ لفيلم Black Widow شورتلاند، لصحيفة الديلى ميل البريطانية، أكدت فيها أن جوهانسون وفلورنس، أصيبا بالتهاب رئوي لكنهما استمرا في تصوير مشاهد فيلمهم المقبل حرصاً منهم على عدم توقف التصوير الذى انطلق منذ أربعة اشهر في عدة مواقع حول العالم.

وكان قد نشر موقع جاست جيرد تصريحات بوب تشابك الرئيس التتفيذي لشركة ديزني، والتي قال فيها إن الشركة متمسكة بقرار عرض فيلم Black Widow في دور العرض السينمائي بالرغم من اتجاه الكثير من الأفلام للعرض بالمنصات الإلكترونية.

فيلم (Black Widow)، تبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.