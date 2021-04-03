“لكل واحد نصيب من اسمه”.. روجينا توجه رسالة لـ أصالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: وجهت الفنانة المصرية روجينا عبر حسابها الشخصي على إنستغرام رسالة إلى المطربة السورية أصالة، والتي من المقرر أن تغني تتر مسلسل روجينا الجديد “بنت السلطان”، والذي يعرض خلال شهر رمضان المقبل 2021.

ونشرت روجينا صورة لأصالة معلقة عليها قائلة: “أصالة.. لكل واحد نصيب من اسمه، وانتي قمة الأصالة والحنية والتواضع والمحبة لكل الناس والقلب اللي مافيش أحن منه عمري ما هنسى إنك أول واحدة طمنتيني وطبطبتي علي ووقفتي جنبي بمنتهى الحب في تحقيق حلمي”.

وأضافت: “صوتك بقيمته وقوته بيعبر عن شخصيتي في بنت السلطان.. أصالة أنا واحدة من كتير بيحبوكي وبيحبوا احترامك لموهبتك وصوتك وفنك وعيلتك ربنا يديمها نعمة عليك.. يسلملي صوتك وقلبك وحنيتك”.

وتلعب الفنانة روجينا في مسلسل “بنت السلطان” إحدى الشخصيات الجديدة عليها وتخوض من خلاله البطولة المطلقة لأول مرة في مسلسلات رمضان 2021.

ومسلسل بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ويشارك روجينا البطولة الفنانة سوسن بدر وباسم سمرة وأحمد مجدي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق.