نجوم العرب يحتفون بموكب المومياوات الملكية: "مصر أم الدنيا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على التعبير عن سعادتهم وفرحتهم، بموكب نقل المومياوات الملكية في مصر.

وتسابق نجوم الفن في التعبير عن مشاعرهم بهذا الحدث الاستثاني، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان محمد صبحي صورة له وهو يجسد شخصية "إخناتون"، أحد أبرز الملوك الفراعة، عبر موقع "فيسبوك"، وأرفقها بتعليق قال خلاله: "نتشرف بحضارتنا فجر الضمير، الحضارة الفرعونية.. صورة من تحضير فيلم "إخناتون" الذى لم يكتمل بسبب ميزانيته الضخمة - وقتها - نصف مليون جنيه عام 1972".







ونشر الفنان محمد هنيدى، صورة من كواليس نقل المومياوات، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "مصر محط أنظار العالم من جديد، مصر تصنع التاريخ وتبهر العالم من جديد".

وتفاعلت النجمة السورية كندة علوش مع هذه المناسبة ونشرت صورة من فعاليات الحدث عبر حسابها على تويتر وعلقت قائلة": "هذا اليوم سيذكره التاريخ والعالم كله سيشهد.. حدث تاريخي عظيم واستثنائي ليذكر العالم بأن مصر منبع الحضارات وأم الدنيا، شكرًا لكل القائمين على هذا الفعالية العظيمة ولكل شخص بذل مجهودا ليظهر هذا الحدث على أكمل وجه".

كما غردت المطربة اللبنانية نوال الزغبي عبر تويتر قائلة" الله يحمي مصر، وشعبها الطيب بموت فيها"

يذكر أن العالم يتابع الآن موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، فى موكب مهيب بمكانة مصر القديمة، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20.

من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتارى.