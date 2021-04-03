شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن والفخرانى ولميس جابر وهبة مجدى يتابعون فعاليات موكب المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان والمطرب محمد محسن، عن متابعته فعاليات موكب المومياوات الملكية، برفقة النجم الكبير يحيى الفخرانى والكاتبة لميس جابر وزوجته الفنانة هبة مجدى.



محمد محسن عبر تويتر

ونشر محمد محسن، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة تجمعه مع الفنان يحيى الفخرانى والكاتبة لميس جابر والنجمة هبة مجدى، وعلق قائلاً: "الاستوديو التحليلي بتاعنا من قلب الحدث.. المومياوات الملكية، متحف الحضارة".



يحيى الفخرانى ولميس جابر وهبة مجدى ومحمد محسن

وتتجه أنظار العالم اليوم إلى موكب المومياوات حيث تم وضع مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء فى العربات التى ستحملهم والمصممة على الطراز الفرعونى، ليخرجوا واحد تلو الآخر من بوابات المتحف المصرى بالتحرير، فيما اصطفت العربات والخيول وجميع المشاركين فى العرض ليخرج الموكب فى أبهى صورة، وانتشرت رجال الأمن وعمليات التأمين فى كافة الشوارع لخط سير الموكب.

وستخرج المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، فى موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتارى.