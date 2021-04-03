شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تنفى تدهور حالة هانى مهنا.. وتؤكد: الحمد لله مستقر وفى تحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة نادية مصطفى، الأخبار التي تعلقت بتدهور الحالة الصحية للموسيقار هانى مهنا، وكشفت عن تطورات حالته الصحية له بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أنه لا صحة لدخوله المستشفى مؤخرًا.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك" بقولها: "أصدقائى وأحبائى، نظرًا للأخبار المغلوطة عن حالة الموسيقار الغالى الأستاذ هانى مهنا أحب أطمنكم هو بالفعل أصيب بكورونا ولكنه يعالج فى المنزل وليس فى المستشفى كما أشيع، ولم يذهب للمستشفى إلا عندما ذهب لعمل الأشعة والتحاليل فقط ثم ذهب للمنزل، وحالته الحمد لله مستقرة جدًا وفى تحسن وليس كما أشيع، ولأن الدعاء يرد القدر أرجوكم ادعوا له أن يتم شفاؤه على خير".



نادية مصطفى

وتأتى إصابة هانى مهنا بفيروس كورونا بعد 10 أيام من إعلان ابنته الفنانة هنادى مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح أصابتهما بالفيروس وخضوعهما للعزل المنزلى واتباعهما بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس.

من ناحية أخرى كان هاني مهنا أوضح حقيقة ما نشر حول تصوير زوج ابنته الفنان أحمد خالد صالح أعماله الفنية رغم إصابته بفيروس كورونا، وقال في تصريحات تليفزيونية: "لا أعرف ظروف عمل أحمد خالد صالح، ولكن إحدى الصحفيات سألتني عن حالة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح وقولت لها ممكن يكون بيصور.. شالت ممكن وقالت أنه بيصور".