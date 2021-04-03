شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية جديدة يجسدها الفنان الأردنى منذر رياحنة أمام محمد رمضان فى "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شخصية جديدة يجسدها الفنان الأردنى منذر رياحنة أمام النجم محمد رمضان فى مسلسل "موسى"، حيث يجسد دور شاب صعيدى والدته غجرية وهو ما ستكشفه أحداث العمل عند عرضه المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وهو دو مختلف يقوم من خلالها بالوقوف بجانب بطل العمل في إطار من الأكشن والدراما الاجتماعية، وانتهى منذر من تصوير نصف أحداث دوره، ويواصل حالياً التصوير استعداداً للعرض فى شهر رمضان.

ويجسد محمد رمضان شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، خلال الأحداث، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وداخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم.

مسلسل "موسى"، بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.