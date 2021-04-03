شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى عن موكب نقل المومياوات: مصر تصنع التاريخ وتبهر العالم من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد هنيدى، عن سعادته بحدث الرحلة الذهبية، ونقل 22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء، فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير، وصولا إلى مقرها الجديد بالمتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط، مؤكدًا أن مصر تصنع التاريخ وتبهر العالم من جديد.

ونشر هنيدى، صورة من كواليس نقل المومياوات، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "مصر محط أنظار العالم من جديد، مصر تصنع التاريخ وتبهر العالم من جديد".





وتتم حاليًا الاستعدادات النهائية، حيث تم وضع مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء فى العربات التى ستحملهم والمصممة على الطراز الفرعونى، ليخرجوا واحد تلو الآخر من بوابات المتحف المصرى بالتحرير، فيما اصطفت العربات والخيول وجميع المشاركين فى العرض ليخرج الموكب فى أبهى صورة، وانتشرت رجال الأمن وعمليات التأمين فى كافة الشوارع لخط سير الموكب.

وستخرج المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، فى موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتارى.