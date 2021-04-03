شكرا لقرائتكم خبر عن "Godzilla vs. Kong" يواصل تحقيق إيرادات ضخمة فى عصر فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم "Godzilla vs. Kong" تحقيق إيرادات ضخمة، حيث حقق 11.6 مليون دولار يوم الجمعة في حين حقق 27.9 مليون دولار خلال ثلاثة أيام، وتتوقع Warner Bro، أن يحقق الفيلم أكثر من 42 مليون دولار على مدى خمسة أيام.

وبذلك يكون فيلم "Godzilla vs. Kong" قد حقق أكبر افتتاحية خلال عطلة نهاية أسبوع في عصر فيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت مجموعة Cineworld Group افتتاح دور السينما الأمريكية Regal غدًا الأحد مع إصدار محدود لفيلم "Godzilla vs. Kong" وإصدار أوسع لفيلم" Mortal Kombat "اعتبارًا من أبريل 16 من نفس الشهر.

ويتم إعادة فتح دور العرض بالمملكة المتحدة، ثاني أكبر سوق للمجموعة Cineworld Group، في مايو المقبل، وفقًا لتوجيهات الحكومة هناك ومن المقرر إعادة فتح دور السينما الداخلية في المملكة المتحدة في 17 مايو.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong بوسترين جديدين للعمل الذى سيعرض بدور العرض حول العالم بداية من 31 مارس الماضى، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، دون إعلان أسباب لذلك، واحتوت الصور الترويجية على جملة "One Will Fall"، والتى تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية فى العمل.

وفيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.