"مبروك ياعمري".. روجينا تهنئ محمد رمضان على مسلسل "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة روجينا، الفنان محمد رمضان على مسلسل "موسى"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021.

ونشر الفنان محمد رمضان صورة له من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت روجينا على الصورة :"مبروك يا عمري، ربنا يوفقك دايمًا".

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.