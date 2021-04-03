ملك أحمد زاهر عن أحمد السقا :"فخورة إني وقفت قدامك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن سعادتها بالتمثيل أمام الفنان أحمد السقا في مسلسل "نسل الأغراب".

ونشرت ملك صورة تجمعها بالفنان أحمد السقا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" فخورة إني وقفت قدامك ومثلت معاك بجد عمري ماشفت طيبة وجدعنة وحنية وتواضع حضرتك كنت بجد أب تاني لي واتعلمت منك حاجات كتير".

أضافت :"حضرتك المعنى الحقيقي لكلمة نجم كان بيبقى من أسعد الأيام اللي همثل فيها قدامك، بحب حضرتك اوي اوي ربنا يخليك لينا ويحفظك وينجحك ويكرمك دايما يارب".

مسلسل "نسل الاغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.