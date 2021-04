هل خطبت كلوي كارداشيان إلى تريستان طومسون؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أبريل 2021 07:46 مساءً - ازداد اهتمام الإعلام بعائلة آل كارداشيان مع قرب بدء عرض الموسم ال20 الأخير من برنامجها الواقعي الشهير حيث يعد قصة وأسباب طلاق كيم كارداشيان أهم حدث فيه،حيث لن تستطيع كيم تجاهل التحدث عنه لكن مع احتمال استبعاد قبول زوجها المغني كانيي ويست الظهور فيه للتحدث هو الآخر عن وجهة نظره من قضية طلاقه منها.



الخاتم الماسي يكشف تصالح كلوي كارداشيان مع تريستان طومسون



الحدث الأبرز في مساء نهاية الأسبوع الماضي،هو ظهور خاتم ماسي ضخم بأصبع نجمة الواقع الأمريكية الشهيرة كلوي كارداشيان البالغة من العمر" 36عاما" حين شاركت الملايين من متابعيها صورة ليدها وأصبعها بطلاء أظافرها الجديد التي نفذته لها الفنانة تشون ليجند في حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعها فيه أكثر من 135 مليون شخص حول العالم ،وسرق الخاتم الماسي الضخم الذي صيغ بدقة على شكل"دمعة" من اللحظات الأولى الأضواء والإهتمام أكثر من طلاء الأظافر،حيث أطلق تكهنات المتابعين على أن كلوي تصالحت مع تريستان طومسون حبيبها السابق ووالد ابنتها "ترو" .



تريستان لم يتوقف عن التودد إليها بعد انفصاله عنها

تريستان سعيد مع كلوي وابنتهما ترو..ومازال يضع صور كلوي بحسابه في أنستغرام-الصورة من أنستغرام



وتريستان طومسون منذ انفصال كلوي كارداشيان عنه عام 2019 لم يتخل عنها،حيث انفصلت كلوي عنه إثر انتشار أنباء علاقة عاطفية له مع صديقة العائلة جوردين وودز ،مما اعتبرته كلوي بمثابة الخيانة المسيئة لها فانفصلت عنه.

ولم تسامح كلوي تريستان بسهولة،لأنها ليست المرة الوحيدة التي يخونها مع امرأة أخرى ،حيث سبق وخانها حين كانت حاملاً بابنتهما "ترو" التي ستبلغ عامها الثالث قريباً.

لكن حسب المحيطين بها والكثير من الشواهد،فإن تريستان طومسون منذ انفصالهما الأخير لم يتوقف عن التودد لكلوي كارداشيان أملاً بالفوز بقلبها مجدداً واستئناف علاقتهما العاطفية المضطربة بسبب نزواته،وأقام معها ومع ابنتها شهراً كاملاً العام الماضي في بداية الإغلاق العام بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة،ودائم التواصل معها ومع ابنته،وقام مؤخراً بمغازلتها بتعليق دافىء،أرفق معها رسوم إيموجي وقلب على صورة يدها المطرزة أظافرها بطلاء ألوان قوس القزح،وفقاً لعدة وسائل إعلامية.

وأثار تعليق تريستان على صورة كلوي مشاعر المتابعين،وأرادوا الظن فعلاً بأن هذا الخاتم الماسي الضخم هو خاتم خطوبتهما،واستبعدوا أن تكون كلوي تعمدت إظهار الخاتم الماسي الضخم بذكاء لتمرير كذبة أول إبريل- نيسان،وبأنها قد لا تكون قد عادت إليه مرة أخرى.



لا تريد التحدث عن تريستان في برنامجها الواقعي



وبحسب وسائل إعلام عديدة،كشفت كلوي كارداشيان أنها لا تريد التحدث عن علاقتها العاطفية مع تريستان طومسون في الموسم الجديد العشرين والأخير من برنامجها آل كارداشيان الواقعي "Keeping Up with the Kardashians".



لم تنف كلوي أو تريستان تكهنات خطوبتهما

كلوي مع ابنتها ترو-الصورة من أنستغرام



وللآن حسب موقع "إي تي" لم تؤكد أو تنفي كلوي أو تريستان رسمياً تكهنات خطوبتهما التي أثارها ظهور الخاتم الماسي الضخم بأصبع كلوي في صور كثيرة في حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام".



كريس جينر تتجنب التوضيح



حتى كريس جينر،والدة كلوي كارداشيان،تهربت من توضيح مسألة إن كانت ابنتها كلوي كارداشيان ستشارك في الموسم الأخير من برنامج آل كارداشيان الواقعي وتتحدث عن علاقتها مع تريستان طومسون خلال ظهورها ببرنامج صديقتها إلين ديجينيرز.

كما طلبت كريس من كل من سألها عن خاتم ابنتها كلوي الماسي في أواخر شهر مارس- آذار الماضي،وما إذا هي اقتنته لأنها تحب المجوهرات أو خطبت لتريستان طومسون؟، أن يوجه هذا السؤال إلى كلوي.

