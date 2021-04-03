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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وكريم عبد العزيز يعودان لتصوير فيلم "كيرة والجن" فى شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود النجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز لبلاتوه فيلمهما "كيرة والجن" بداية شهر يونيو المقبل، بعد فترة من التوقف لانشغالهما بتصوير أعمالهما الرمضانية، حيث انتهى مخرج الفيلم مروان حامد من تصوير أكثر من 50% فى أحداثه بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية والاستديوهات، ومن المقرر تصوير المشاهد المتبقية، وذلك تمهيدًا لطرحه فى نهاية العام المقبل 2021، والعمل من إنتاج سينرجى فيلمز.
ابطال فيلم كيرة والجن
فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.
الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.