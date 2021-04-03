أحمد عز وكريم عبد العزيز يعودان لتصوير فيلم "كيرة والجن" فى شهر يونيو

القاهرة - سامية سيد - يعود النجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز لبلاتوه فيلمهما "كيرة والجن" بداية شهر يونيو المقبل، بعد فترة من التوقف لانشغالهما بتصوير أعمالهما الرمضانية، حيث انتهى مخرج الفيلم مروان حامد من تصوير أكثر من 50% فى أحداثه بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية والاستديوهات، ومن المقرر تصوير المشاهد المتبقية، وذلك تمهيدًا لطرحه فى نهاية العام المقبل 2021، والعمل من إنتاج سينرجى فيلمز.



ابطال فيلم كيرة والجن

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.