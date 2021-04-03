شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد بعلامة السلام فى أحدث ظهور بعد عرض أزياء MUGLER'S.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، بعد نجاح عرض أزيائها الأخير MUGLER'S لربيع وصيف هذا العام.

وظهرت حديد صاحبة الـ24 عامًا، في الصور التي نشرتها صحيفة ديلى ميل البريطانية، وهى ترفع علامة السلام للمصورين أثناء خروجها من أحد الفنادق، بعد انتهاء عرض أزيائها الشهير مع كل من أرينا شايك وهانتر شيفر.



بيلا حديد في شوارع نيويورك

ويبدو من ملابس حديد التي ارتدتها في أحدث ظهور لها، بأنها ستخوض جولة في أحد المولات، حيث ظهرت بملابس مريحه وغير متناسقة للاستمتاع ببعض الأوقات الشخصية.



بيلا حديد في نيويورك

وكانت قد التقطت عدسات المصورين عدة صور لها أثناء سيرها في شوارع مدينة نيويورك خلال تواجدها بحملة جديدة للإعلانات لصالح براند شهير يحمل اسم "مايكل كورس".

وكانت عارضة الأزياء جيجى وشقيقتها بيلا حديد قد خطفتا الأنظار في شوارع إيطاليا قبل مشاركتهما في أسبوع الموضة "Milan Fashion Week"، وذلك أثناء خروجهما في مدينة ميلان بإيطاليا، قبل أن يتألقا خلال عرض الأزياء، الذى حضره الثنائى للمرة الأولى معًا بعد غياب طويل بسبب ارتباط جيجى حديد بالإنجاب.



بيلا حديد