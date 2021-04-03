شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "حقول القراميط" و"ملك الشتاء" لفرقة الشمس يومي الأحد والجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عرضي "حقول القراميط" و"ملك الشتاء" أول عروض مشروع "أحلام شتوية" لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة يوم الأحد المقبل، على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر في تمام السادسة مساء، حيث يقدم العرضان يومي الأحد والجمعة حتى شهر رمضان الكريم، ليقدما خلال شهر رمضان الأحد والخميس من كل أسبوع.

يذكر أن مشروع "أحلام شتوية" هو مشروع مسرحي لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة يضم 6 عروض مسرحية على مدار شهر، يقدم كل 10 أيام عرضين، باستخدام أسلوب "فيلي-مسرح" والذي يعتمد على المزج ما بين المشاهد السينمائية والمشاهد المسرحية الحية، جميعهم يقدمون على المسرح، حيث تم عمل الافلام من لوحات أطفال فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام تقنيات التحريك، حيث وصل عدد لوحات الأطفال المستخدمة الى 1800 لوحة .

عرضي "حقول القراميط" و"ملك الشتاء" من تأليف محمد عبد الحافظ ناصف، من بطولة عمرو عادل، مادونا، شيماء أبو بكر، سيف، وفناني فرقة مسرح الشمس، موسيقى وألحان وائل عوض، ديكور نهاد السيد، ويشرف على عروض المشروع وفاء الحكيم، فيلم الرسوم المتحركة من تصميم كريم ضاحي، من إخراج يوسف أبو زيد.