شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر عبد الله حسن يكشف كواليس أغنية مسلسل" ضل راجل" لـ ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر عبد الله حسن عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "يا سندى انتي وقتي يا كل شيء" مع أحمد سعد من خلال مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال

وأضاف عبد الله لـ ”الخليج 365” إن الأغنية تعتبر من أقرب الأغاني إلى قلبه والحمد لله لاقت نجاحًا كبيرًا وهنأني العديد من أصدقائي عليها من داخل الوسط على سبيل مثال أنوشكا، وميرفت أمين، وشيكو وغيرهما وخارجه، أما عن كواليس الأغنية فقد قال: تحدثت مع ياسر جلال وحكى قصة وكتبت الأغنية من خلال الأحداث، وأتمنى أعمالي المقبلة تنال إعجاب جمهور في فترة المقبلة.

ولاقت الأغنية تفاعلاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسبب كلماتها التي تعبر عن مشاعر حب الأب لابنته متضمنة عددًا من مشاهد النجم ياسر جلال وحزنه الكبير على ابنته بعد دخولها المستشفى بسبب تعرضها لحادث ما، وهو ما تسبب في بكاء المشاهدين لهذه الأغنية والمشاهد التي رصدت أيضا محاولة النجم ياسر جلال استرداد حق ابنته مهما كلفه الثمن ضمن أحداث المسلسل في إطار تشويقى.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.