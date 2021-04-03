رانيا يوسف تحتفل بنقل المومياوات الملكية.. وتستعين بجملة لنجيب محفوظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على الاحتفال بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على تويتر: "‏اليوم العظيم الذي نقف نحن أحفاد الفراعنة نستقبل فيه أجدادنا في موكب مهيب ينتظره العالم بالكامل، لينحني التاريخ إلى مصـر".

وأضافت: "ومثلما قال نجيب محفوظ (مِصْرُ ليست دولةً تاريخيّةً، مِصْرُ جاءَتْ أولًا ثم جاء التاريخ).. موكب المومياوات الملكية".

وينطلق مساء اليوم السبت موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير، لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ويضم الموكب الذهبي 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات، ومن المقرر أن يستغرق الموكب ٤٠ دقيقة فيما تستغرق الحفلة المصاحبة للموكب ساعة ونصف.