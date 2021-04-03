وفاء عامر امرأة قوية ذات نفوذ في "لحم غزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة وفاء عامر إنها تجسد في مسلسل "لحم غزال" شخصية امرأة قوية ذات نفوذ، تُدعى قدرية.

وتابعت في بيان صحفي عن المسلسل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل على قناة MBC مصر: "قدرية هي شخصية بعيدة عني تماماً على المستوى الشخصي حتى في صوتها. ورغم أنها ليست شخصية انتقامية لكنها تؤمن بمنطق الانتقام إن جاز التعبير، ورغم قوتها ونفوذها فهي لا تَسْلَم من الخسارة."

وتوضح وفاء عامر: "تواصلَتْ معي غادة عبدالرازق وطلبت مني أن نتعاون معاً، لذلك سعيتُ للأمر بشكل جدي فأنا أحب غادة والفن الذي تقدمه، ويشرفني أن أنضم إلى أسرة هذا المسلسل المهم".

وعن تعاونها مع المخرج محمد أسامة، قالت "رؤيته الخاصة وأسلوبه الهادئ والمرن، إلى جانب بُعد نظره وحُسن قراءته لما بين السطور يشجعوني على التعاون معه".

مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، وآخرين، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.